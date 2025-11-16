Ilva, sgambetto al Tempio 

Ilvamaddalena 2
Tempio 0
Ilvamaddalena (4-3-3): Verardi; Tessaro (40’ st Maisto), Bonu, Esposito, Vitelli; Attili, Vrdoljak, Scandellari; Alvarez (34’ st Munua), De Cenco (34’ st Mondino), Piassi (39’ st Bulla). In panchina Manca, Serra, Aversano, Animobono, Bert. Allenatore Acciaro.
Tempio (3-5-2): Idrissi; Sanna, Sosa (1’ st Zirolia), Gning; Malesa, Casu, Bringas, Dimitrijevic (27’ st Caverzan), Montisci (1’ st Solinas); Spano, Lemiechevsky (36’ st Seillan). In panchina Inzaina, Tusacciu, Masia, Carboni,Sabino. Allenatore Cantara.
Arbitro: Sari di Alghero.
Reti: pt 8’ Bonu, 28’ De Cenco.
Note: espulso Caverzan per fallo di reazione; ammoniti De Cenco, Verardi, Vitelli, Bringas, Dimitrijevic. Recupero 2’ pt, 5’ st.
La Maddalena. L’Ilvamaddalena dà un colpo al campionato liquidando a domicilio la capolista Tempio sino ad oggi imbattuta e facendo suo il derby gallurese in uno Zichina gremito.
La gara viene sbloccata subito con uno schema su piazzato, Bonu ben servito sulla destra mette in mezzo un pallone che viene intercettato da un difensore e termina in rete, il raddoppio viene sfiorato da De Cenco che si fa ipnotizzare da Idrissi, alla mezz’ora però l’attaccante brasiliano ben imbeccato da Alvarez batte l’estremo difensore ospite con un rasoterra.
Si va all’intervallo sul punteggio di 2-0 con gli ospiti che effettuano qualche cambio per provare a cambiare l’inerzia della gara ma la difesa locale regge bene l’urto con Verardi che non viene mai realmente impegnato, Acciaro cambia l’attacco per provare a dare più spinta in avanti ma la partita rimane in ghiaccio con la capolista (ora in coabitazione con la Nuorese) che non riesce a mettere in difficoltà capitan Bonu e i suoi. I maddalenini dedicano la vittoria a Marco Manis: per lui un brutto infortunio, starà lontano dal campo per diverso tempo.
