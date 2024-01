Ilva schiacciasassi Villacidrese a pezzi 

Villacidrese 0

Ilvamaddalena 3

Villacidrese (3-5-2) : Cocozza, Aramu, Lussu (18’ st Muscas), Carboni (44’ st Vargiu), Lamacchia, Bruno, Mattia Pinna (14’ st Pittau), Cirronis, Suella (40’ st Medda), Aimi, Mikidadi (11’ st Fantasia). In panchina: Sitzia, Matteo Pinna, Cau, Tutu. Allenatore Mannu.

Ilvamaddalena (3-4-3) : Ruzittu, Manua (47’ st Loddo), Pirottu, Popescu (21’ st Sias), Di Pietro, Madero, Lobrano (41’ st Coschiera), Serra, Tappariello (38’ st Touray), Domiguez, Maitini (44’ st Bazile). In panchina Sordini, Spinelli, Arrica, Demarchi. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 10’ pt Madero, 10’ st Maitini, 43’ st Serra.

Note : ammoniti Lussu, Carboni, Cotroneo.

SAN GAVINO. La capolista Ilva espugna il Santa Lucia battendo la Villacidrese. Senza gli squalificati Veca e Kiwobo, gli isolani accompagnati dagli ultras, passano in vantaggio al 10’ con un colpo di testa di Madero che batte Cocozza. Nella ripresa, ancora dopo al 10’, gli ospiti raddoppiano con un’azione personale di Maitini che entra in area e batte Cocozza con un diagonale. Al 43’ il Serra parte dalla sinistra, si accentra, trafigge Cocozza con un diagonale per il definitivo 0-3.

RIPRODUZIONE RISERVATA