Ilva, primo ko stagionale 

Ossese 2

Ilvamaddalena 1

Ossese (4-3-3) : Cherchi; Ubertazzi, Madeddu, Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Chiappetta (Scanu 24’ st), Villa (Chelo 36’ st), Gueli, Oggiano F. (Sechi Al. 32’ st) In panchina Sechi A., Fadda, Melis, Contini, Mudadu. Allenatore Fadda.

Ilvamaddalena (3-4-1-2) : Ruzittu, Lobrano, Piriouttu, Kiwobo, Di Pietro, Popescu (Coschiera 35’ st), Serra, Dominguez (Munua 23’ st), Maitini F., Bazile (Tapparello 23’ st), Touray (Maitini N. 35’ st). In panchina Sordini, Veca, Sias, Arricca, Demarchi. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : 15’ pt Touray, 18’ pt Llanos, 16’ st Villa.

Note : e spulsi Contini e Veca; ammoniti Dominguez, Chiappetta, Fancellu, Popescu.

OSSI. Al Walter Frau la capolista Ilva cade per la prima volta in questo campionato, mentre continua spedita la marcia dell’Ossese che colleziona il quinto risultato utile consecutivo, agguantando la terza posizione (30 punti), a un punto da Tempio e Ferrini.

Consueto 4-3-3 di Fadda con Gueli in cabina di regia, Mainardi e il nuovo acquisto Oggiano F. larghi a supporto di Villa. 3-4-1-2 di Cotroneo con Bazile alle spalle di Touray e di Facundo Maitini.

Primo tempo

I minuti iniziali di rodaggio vengono rotti da un improvviso botta e risposta: squillo, da media distanza, di Ubertazzi (5’), prima vera occasione della gara con Di Pietro (7’) ed incornata di Llanos su un piazzato di Gueli (8’). L’Ilva, prova a distendersi in ampiezza, con un repentino cambio gioco. Lo schema funziona al 15’: Serra sfonda sulla destra e crossa per il piatto di Bazile; sulla respinta di Cherchi è lesto Touray ad insaccare.L’Ossese risponde con Oggiano (17’) poi col solito Llanos (18’), su un cross di Gueli, reattivo nel ribattere in rete un suo colpo di testa parato da Ruzittu per il gol dell’uno a uno.

Ripresa

Portieri subito protagonisti: Ruzittu para un tiro all’incrocio di Oggiano (1’); Cherchi lo imita su una punizione col contagiri di Bazile (2’). Al quarto d’ora, arriva il raddoppio dell’Ossese: Oggiano scappa sulla destra e crossa per Villa, lesto a girarsi e a concludere in rete. Al 25’ Touray ha la palla del pari ma si lascia ipnotizzare da un Cherchi, in formato deluxe, ancora protagonista su Tapparello al 34’. Gli animi si scaldano ed il ritmo cala, con poche fiammate finali.

