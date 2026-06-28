Ilva, è corsa per il ripescaggio 

L’Ilva punta a riprendersi la Serie D tramite ripescaggio. Dopo la delusione per la sconfitta nella finale degli spareggi nazionali di Eccellenza contro la Pietralunghese, i maddalenini hanno ancora un’opportunità per tornare in Interregionale: quella di rientrare in D fra le squadre inserite per completare gli organici. Più o meno come era capitato alla Cos un anno fa, che cancellò la retrocessione ai playout con il ripescaggio.

Tutto dipenderà dai posti liberi in Serie D, che lo scorso anno furono 3. La settimana appena iniziata è quella dove formalmente si aprirà la corsa alle ammissioni: da venerdì 3 luglio scattano le iscrizioni per il 2026-2027. Le aventi diritto potranno presentare la documentazione entro venerdì 10 luglio, le società che invece vogliono inoltrare domanda di ammissione (è il caso dell’Ilva) avranno tempo fino a mercoledì 8 luglio. Poi sarà la volta delle valutazioni (entro il 17), degli eventuali ricorsi (una settimana) e della definizione degli organici a fine luglio, seguita dalla formazione dei gironi. Ossia: ci sarà ancora da attendere circa un mese per avere certezze.

Gli scenari

La Serie D 2026-2027 vedrà, per decisione della Lnd e come nella stagione appena conclusa, 162 società partecipanti. Le aventi diritto sono 161, perché il Rimini escluso dalla C ripartirà massimo dall’Eccellenza, e da queste uscirà il Foggia che verrà riammesso in Lega Pro per sostituire la Ternana fallita a fine stagione.

Tutto questo significa che, già da ora, sarà necessario procedere con due ripescaggi tramite il meccanismo di alternanza fra la graduatoria delle società che hanno perso gli spareggi di Eccellenza (dove è l’Ilva) e fra quella di chi è retrocesso dall’ultima Serie D (qui fra le sarde figurerebbe l’Olbia, che sembrava voler chiedere il ripescaggio ma poi ha cambiato idea, avendo altri problemi).

Le possibilità

L’Ilva figura in un elenco di 21 società: le 7 che hanno perso la finale dei playoff nazionali e le 14 che hanno giocato solo le semifinali, senza distinzioni. Significa che nella graduatoria (che negli ultimi anni la Lnd non ha mai pubblicato ufficialmente, rendendo noti solo i vari criteri che danno punti) potrebbe anche essere in testa qualche formazione che non è arrivata al secondo turno ma solo al primo, con la differenza fra i due che vale 3 punti. Nei numerosi criteri che contribuiscono a formarla, una corposa parte è legata alle attività del settore giovanile.

Una volta definita la posizione, l’Ilva saprà che per riottenere la Serie D serviranno il doppio delle defezioni meno una (ossia se, per esempio, dovesse essere terza in graduatoria sarebbe la quinta a essere ripescata, perché in mezzo ci saranno due retrocesse, se dovesse essere seconda sarebbe la terza eccetera). A poter far salire ulteriormente i maddalenini può contribuire il fatto che non tutte le partecipanti agli ultimi playoff nazionali presenteranno domanda di ripescaggio.

Dai regionali

A sperare nel possibile ripescaggio dell’Ilva non sono soltanto i maddalenini, ma anche 3 club dei campionati regionali che in questo caso otterrebbero l’automatico salto di categoria. Si tratta della Villacidrese (dalla Promozione all’Eccellenza, dopo aver perso la finale playoff contro il Bonorva), dell’Antiochense (dalla Prima Categoria alla Promozione) e del Golfo Aranci (dalla Seconda alla Prima).

Questi club sono al primo posto nella loro graduatoria, stabilita al termine dei playoff: dovesse essere ripescata l’Ilva in Serie D sarebbero contestualmente inseriti nella categoria superiore, per completamento degli organici. Anche per loro sarà un luglio di grande attesa.

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