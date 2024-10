Ilva, Cos e Uri in cerca di riscatto 

Tutte in campo alle 14.30, e tutte sui campi dell’Isola, le cinque formazioni sarde di Serie D. Ma per l’Ilvamaddalena, attesa dal derby con Latte Dolce, sarà trasferta. I riflettori della 9ª giornata puntano sul match di Sassari, dove si affronteranno le migliori isolane del girone G.

Con 11 punti il Latte Dolce, imbattuto in casa, è però fuori - unica tra le cinque - dai playout: merito del filotto di cinque risultati utili e dei successi negli ultimi due turni con Atletico Uri e Gelbison. Situazione diversa per l’Ilva, che a ottobre ha fatto un solo punto in quattro partite, trend costato alla matricola gallurese lo scivolone nella zona calda della classifica, a -4 dai sassaresi. Ciliegina sulla torta, salteranno il derby per squalifica Martinoli e Nana e pure Carlo Cotroneo: l’espulsione rimediata mercoledì durante il match con la Sarnese «per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara» e aver reiterato la condotta dalla tribuna gli è costata cinque giornate di stop, di modo che l’allenatore romano salterà il Latte Dolce ma anche il derby con l’Atletico Uri e le sfide con Anzio, Puteolana e Cassino. A ben vedere, in termini di decisioni del giudice sportivo il turno infrasettimanale non è stato fortunato per le sarde, perché oggi anche la Costa Orientale Sarda, che ospita l’Atletico Lodigiani, dovrà rinunciare al suo allenatore per squalifica.

L’allontanamento dalla panchina per proteste eccessive e espressioni offensive in occasione dell’incontro col Real Monterotondo, valso ai sarrabesi una pesante sconfitta (2-4) e l’ultimo posto in solitaria con 2 punti, ha fruttato a Francesco Loi quattro giornate di squalifica, per cui l’ex Lanusei starà lontano dalla panchina fino al 24 novembre saltando anche il derby di Olbia. Chissà se per allora i bianchi, penultimi a +1 sulla Cos, saranno riusciti a migliorare la loro posizione. Intanto al “Nespoli” è di scena l’imbattuta Puteolana. «Che è anche una squadra che pareggia molto: se si accontenterà di non perdere sarà meglio per noi», ha detto ieri, presentando la partita, il tecnico dei galluresi Lucas Gatti.

Come la Cos, anche l’Olbia va a caccia del primo successo stagionale. «È il risultato che ci manca per sbloccarci, al quale siamo andati vicini a Cassino e a Trastevere dove, alla fine, abbiamo dovuto accontentarci di un pareggio. Ma ogni pareggio sono 2 punti persi e noi non possiamo permettercelo», ha spiegato l’allenatore argentino, arrivato due settimane fa. «Giocheremo per vincere: poi succeda quel che succeda, perché il calcio è un gioco capriccioso e noi lo sappiamo bene, ma sappiamo bene anche che un successo contro la Puteolana varrà doppio, innanzitutto sul piano emotivo».

Infine l’Atletico Uri: dopo il successo sulla Sarnese, primo in campionato, sono arrivate due sconfitte, di cui una nel derby col Latte Dolce. Ma la squadra guidata dal tecnico Massimiliano Paba può rifarsi oggi contro l’Anzio, tutt’altro che imbattibile come dimostrano gli ultimi due kappaò.

