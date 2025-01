ilva condannata da un episodio balzo salvezza per il savoia 

Ilvamaddalena 0

Savoia 1

Ilvamaddalena (4-3-3) : Vlasceanu; Ribeiro (44’ st Vitelli), Di Pietro, Bonu, Bello; Attili, Furijan (28’ st Okitokandjo), Tesija (41’ st Lobrano); Alvarez, Bolo, Aloia (39’ st Touray). In panchina Manis, Dessena, Tamponi, Canu, Martinoli. Allenatore Fascia.

Savoia (3-5-2) : D’Agostino; Bitonto, Giglio, Guifo; Schiavi, La Monica, Bezzon (45’ st Del Mondo), Sellaf, Iaccarino (19’ st Quirino); Negro (44’ st Messina), Maniero (36’st Russo). In panchina Pellino, Pellegrini, Paudice, Fiasco. Allenatore Fabiano.

Arbitro : Iheukwumere di L’Aquila.

Rete : nella ripresa 18’ Negro.

Note : ammoniti Di Pietro, Furijan, Alvarez, Bitonto, Iaccarino, Sellaf.

La Maddalena. Termina con una sconfitta per l’Ilva lo scontro salvezza dello Zichina, una gara equilibrata decisa da un episodio nella ripresa.

La prima frazione è avara di emozioni e le squadre si annullano. Molte più emozioni nella ripresa: ci prova Tesija ma il suo destro termina a fil di palo, poi la gara viene sospesa per un malore di una tifosa in tribuna. Alla ripartenza gli ospiti sono bravi a trovare la rete del vantaggio grazie a una svirgolata di un difensore che manda in porta Negro, abile a battere Vlasceanu per il vantaggio ospite. I locali tentano la reazione ma Di Pietro non riesce a insaccare. Poco dopo i maddalenini non sfruttano un’occasione davanti al portiere con Okitokandjo, che non riesce a dare la zampata decisiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA