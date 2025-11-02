Ilva, basta un tempo Tre reti al Tortolì 

Ilvamaddalena 3

Tortolì 0

Ilvamaddalena (4-3-3): Manis; Maisto, Bonu, Esposito (16’ st Galvani), Zaharia (23’ st Aversano); Attili, Vrdoljak, Scandellari (33’ st Serra); Alvarez (30’ st Bulla), De Cenco, Piassi (23’ st Vitelli). In panchina Verardi, Canu, Mondino, Munua. Allenatore Acciaro.

Tortolì (4-3-1-2): Daga; Lahrach, De Paz, Forense (12’ st Delpiccolo), Contu; Loi (5’ st Manconi), Ferrareis (30’ st Pili), Serra; Poli (8’ st Rarinca); R. Piroddi, Cocco (30’ st Nieddu). In panchina Tangianu, A. Piroddi, Sulis, Sotgia. Allenatore Mereu.

Arbitro: Barabino di Sassari.

Reti: pt 4’ Attili, 12’ Lima, 40’ Alvarez.

Note: ammoniti Poli, De Zan: recupero 1’ pt, 3’ st.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena chiude la pratica Tortolì con un super primo tempo, dopo quattro minuti sblocca Attili grazie a un bel destro al volo su calcio piazzato di Alvarez. Passano cinque minuti ed è Lima ad insaccare di testa su corner dell’assistman Alvarez. Poco prima dell’intervallo i locali sfruttano un contropiede con Piassi che mette in mezzo un pallone per De Cenco, ma la palla viene intercettata da un difensore e Alvarez è lestissimo a sfruttare una ribattuta e a mettere in rete il 3-0. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire con un colpo di testa di Piroddi che si stampa sulla traversa. E Manis è attentissimo, di nuovo contro Piroddi, a metterla in corner.

RIPRODUZIONE RISERVATA