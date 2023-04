Ilva, Arzachena, Uri e Cos: quattro sfide da vincere 

Vietato commettere errori. Oggi si gioca la terzultima giornata del campionato di Serie D (girone G) e i punti pesano come macigni. L’Arzachena deve blindare la posizione playoff, le altre isolane devono avanzare essendo ancora coinvolte nella bagarre salvezza.

In Gallura, al “Biagio Pirina”, alle 14,30 gli smeraldini di Marco Nappi affrontano la Palmese in uno scontro diretto playoff. Sartor e compagni sono reduci da tre vittorie di fila che hanno permesso loro di raggiungere la quarta posizione ora da difendere. Gli avversari, che non attraversano un buon periodo, sono quinti con Lupa Frascati e Cassino a due lunghezze dai sardi. Non vincono da sei turni e hanno perso le ultime quattro partire in trasferta, dove non vincono dal 15 gennaio.

Alla stessa ora la Costa Orientale Sarda è attesa sul campo del Cassino. Gli uomini di Francesco Loi, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, hanno bisogno di punti. Nelle ultime tre partite, complice un calendario proibitivo, ne hanno raccolto uno. Il Cassino tra le mura amiche ha vinto le ultime quattro gare, ma i gialloblù hanno dimostrato di poter fare risultato con qualsiasi avversario. «In questo momento bisogna soltanto pensare a muovere la classifica indipendentemente dall’avversario», dice il presidente Stefano Boi, «a tre giornate dalla fine, con una classifica corta nelle retrovie, c’è poco da far conti».

Mezz’ora più tardi (alle 15) vanno in campo Atletico Uri e Ilvamaddalena. I giallorossi, scivolati nuovamente in zona playout, ricevono la vicecapolista Sorrento. Un incontro sulla carta proibitivo per gli uomini di Massimiliano Paba, che però devono provare a riscattare la sconfitta contro l’Angri. I sorrentini sono ancora in corsa per il primo posto: hanno tre punti in meno rispetto alla capolista Paganese ma non sono imbattibili. Soprattutto fuori casa: in terra sarda finora hanno raccolto quattro punti su nove. L’Ilvamaddalena gioca in trasferta col Tivoli, compagine in forte ripresa al momento fuori dalla zona calda. I maddalenini invece sono quartultimi in compagnia del Portici, a tre punti dalla salvezza e a due dalla retrocessione diretta. Gli ultimi tre risultati positivi, che hanno fruttato 5 punti, fanno ben sperare.