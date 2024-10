ilva al secondo stop di fila i tre punti al terracina 

Ilvamaddalena 0

Terracina 1

Ilvamaddalena (3-5-2) : Lattisi; Di Pietro, Bonu, Kiwobo; Ribeiro (8’ st Dessena), Francia (8’ st Tapparello), Furijan, Lobrano (29’ st Agostini), Ferrara; Blazevic (16’ st Touray), Alvarez (16’ st Maitini). In panchina Cappa, Tamponi, Martinoli, Glino. Allenatore Cotroneo.

Terracina (4-3-3) : Uva; Di Lazzaro, Ricci, Vecchio, Franco; Pecchia, Martino (29’ st Bocchetti), Rustichelli (16’ st Esposito); Tonni (39’ st Cannatella), De Martino (35’ st Ronci), Sadaj (1’ st Accietto). In panchina Truppo, Cola, Riccio, Capone. Allenatore D’Amico (Palo squalificato).

Arbitro : Vigo di Lodi.

Rete : st 8’ Pecchia.

Note : espulso Cappa per proteste, ammoniti Kiwobo, Furijan, Pecchia, Esposito.

La Maddalena. Il Terracina sbanca lo Zichina con un gol nella ripresa da fuori area con Pecchia e infligge la seconda sconfitta consecutiva all’Ilvamaddalena.

Nella prima frazione i locali spingono maggiormente. Ferrara colpisce la parte alta della traversa da buona posizione, poi Alvarez a tu per tu con l’estremo difensore Uva tenta il dribbling e salta il portiere ma da posizione defilata non centra il bersaglio. Poco dopo è sempre il fantasista argentino a mandare alto davanti alla porta. Poco prima dell’intervallo Blazevic si libera bene ma il suo destro non impensierisce il portiere.

Nella ripresa i maddalenini ci provano con una trivela di Ribeiro ma il pallone sfiora l’incrocio dei pali. All’8’ arriva il gol partita: Pecchia riceve un pallone sulla tre quarti, si accentra e fa partire un destro a giro che si infila sotto la traversa, dove Lattisi non può arrivare. La partita si accende e viene molto spezzettata, così il gioco non riesce a essere fluido. L’ultima occasione è per Di Pietro nel finale, ma il suo colpo di testa viene deviato in corner in maniera prodigiosa da Uva.

RIPRODUZIONE RISERVATA