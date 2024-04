Ilva a rilento,  il Ghilarza ne approfitta  

Ghilarza 1

Ilvamaddalena 0

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Laconi, Chessa, Dessolis, Chergia, Melis, Cossu, Glino (32’ st Oppo), A. Corda, Pinna (45’ st C. Corda), Orro. In panchina D’ Abrosca, Miscali, F. Orrù. N. Orrù, Vorticoso, Delizios, Corrias. Allenatore Demartis.

Ilvamaddalena (3-5-2) : Sordini, Munua (20’ st. N. Maitini), Piriottu, Popescu (31’ st Coschiera), Di Pietro, Madero, Serra (11’ st Tapparello), Dominguez, F. Maitini (11’ st Touray), Salas, Scarpitta (11’ st Lobrano). In panchina Ruzzittu, Sias, Kiwobo, Arricca. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : 9’ st Dessolis.

Note : ammoniti A. Corda, Glino, Cossu, Oppo, Serra, Dominguez, Salas, Tapparello.

Ghilarza. Gran bella gara ieri al Walter Frau fra la squadra già vincitrice del campionato dalla scorsa giornata e i giallorossi di casa, alla caccia di tre punti preziosi per continuare a stare nella zona playoff, vista anche la contemporanea sconfitta della Ferrini. Sicuramente con qualche motivazione in più dei biancocelesti, la compagine di Giacomo Demartis, pur priva degli attaccanti Mascia, Vinci e Caddeo ha avuto ragione dell’undici di Carlo Cotroneo, che ha dato spazio ad alcuni giocatori meno utilizzati durante l’eccezionale annata.

La partita

Nella prima frazione di gioco, capitan Chergia e compagni vanno vicini al gol prima colpendo l’incrocio dei pali e poi trovando per due volte sulla sua strada un ottimo Sordini che non ha certo fatto rimpiangere Ruzzittu. Nella ripresa il Ghilarza inizia ancora con maggiore convinzione e costruisce in un minuto, prima una occasione importante e poi realizza il gol vittoria. In entrambe le occasioni il protagonista è Samuele Pinna. All’8’ chiama ad una parata miracolosa in angolo il numero ospite mentre dal conseguente tiro dalla bandierina il piede vellutato del calciatore sassarese mette la sfera sulla testa di Dessolis che trova lo spiraglio giusto per depositare in gol.

La reazione

L’Ilva non ci sta e prova in tutti i modi a pareggiare ma nonostante undici angoli (a tre) ogni tentativo è vano. Sul taccuino una traversa di Tapparello al 26’ ed alcuni ottimi interventi del portiere Matzuzzi che mantiene inviolata la sua porta. Domenica prossima festa promozione per l’Ilva con il Villasimius e per il Ghilarza trasferta a Gavoi per il quasi derby con il Taloro.

