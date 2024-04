Illusione Sassuolo, l’Udinese reagisce e strappa il pari 

Sassuolo 1

Udinese 1

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli, Toljan, Tressoldi, Ferrari, Doig, Racic (27’ st Boloca), Matheus Henrique (34’ st Castillejo), Defrel (34’ st Bajrami), Thorstvedt, Laurientè (47’ st Volpato), Pinamonti. Allenatore Ballardini.

Udinese (3-5-2) : Okoye, Ferreira, Bijol, Perez, Pereyra, Lovric (34’ st Zarraga), Walace, Samardzic, Kamara, Thauvin (44’ st Ehizibue), Lucca (44’ st Success). Allenatore Cioffi.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel pt 41’ Defrel, 44’ Thauvin.

Note : ammoniti Doig, Bijol e Lucca per gioco scorretto.

Reggio Emilia. Il Sassuolo non coglie l’occasione per dare una svolta alla sua sempre più difficile stagione e si accontenta di un pari casalingo che fa più comodo all’Udinese. La squadra di Cioffi sale a 28 punti, a + 3 dalla zona retrocessione, anche se non può sentirsi tranquilla. Rimane al penultimo posto a quota 24 la formazione di Ballardini, che si era illusa dopo il vantaggio di Defrel ma è stata subito raggiunta da Thauvin.

Il risultato rispecchia l’andamento di una gara equilibrata, l’atteggiamento guardingo delle contendenti ha prevalso sui tentativi offensivi. Più intraprendente il Sassuolo nella seconda parte, ma i troppi errori in fase di impostazione hanno favorito il gioco di rimessa dell’Udinese. Ballardini conferma Defrel nella linea a tre composta da Throvestd e Laurientè dietro Pinamonti. In difesa rientra Toljan dopo un paio di mesi di stop, a sorpresa Tressoldi in tandem con Ferrari. Udinese con la coppia più avanzata formata da Thauvin e Lucca. Torna titolare Samardzic, difesa a tre.

Partita a tratti bloccata vista la sua importanza. Ci prova il Sassuolo al 10’ con Laurientè e Pinamonti. Al 35’ Lucca anticipa Consigli ma Tressoldi salva sulla linea. Al 41’ Defrel evita il portiere e segna. Al 44’ Pereyra mette in mezzo per Thauvin che da due passi non sbaglia. Nella ripresa il Sassuolo ha il predominio nel possesso palla ma il portiere Okoye non corre rischi. Al 35’ Thauvin centra la traversa su punizione.

