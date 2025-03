Illusione Italia, la Germania ha più testa 

ITALIA 1

GERMANIA 2

Italia (3-5-2) : Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Politano (19' st Bellanova), Barella (38' st Frattesi), Rovella (19' st Ricci), Tonali, Udogie, Kean (38' st Lucca), Raspadori (26' st Maldini). In panchina Meret, Vicario, Gatti, Buongiorno, Ruggeri, Zaccagni, Casadei. Ct Spalletti.

Germania (4-2-3-1) : Baumann, Kimmich, Rudiger, Tah, Raum (1' st Schlotterbeck), Gross (45' st Andrich), Goretzka, Sané (37' st Adeyemi), Musiala, Amiri (21' st Lewelling), Burkardt (1' st Kleindienst). In panchina Nubel, Ortega, Koch, Undav, Stiller, Bisseck, Mittelstadt. Ct Nagelsmann.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : nel pt 9' Tonali: nel st 4' Kleindienst, 32' Goretzka.

Note . Angoli: 8-6 per la Germania. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Maldini, Rovella e Amiri per gioco falloso. Spettatori: 60.334 per un incasso di 1.683.000 euro.

Milano. L'Italia avrà bisogno di una impresa a Dortmund (stile 2006) per raggiungere le final four di Nations League e soprattutto evitare un girone più duro nelle qualificazioni verso i Mondiali 2026. È questo il responso dopo i 90' della gara d'andata contro la Germania, in cui gli azzurri di Luciano Spalletti cadono nella ripresa, dopo aver sbloccato subito la gara con Tonali e venendo poi rimontati sul 2-1 nel secondo tempo. La Nazionale non demerita, anzi, crea diversi pericoli contro una squadra tedesca che è sembrata tutt'altro che irresistibile.

La partita

Davanti agli oltre 60mila di San Siro (con nuovo record d'incasso), Spalletti torna alle due punte vere nel 3-5-2, con Raspadori accanto a Kean dal 1'. L'avvio dell'Italia è timido, ma appena gli azzurri prendono coraggio e iniziano a controllare il possesso, arriva il gol del vantaggio: Barella imbuca alla grande per Politano che si presenta da solo davanti a Baumann, tocco in mezzo deviato da Tah e sulla respinta arriva Tonali che insacca a porta sguarnita. La Germania prova subito a reagire, l'Italia le lascia il possesso, chiudendo bene gli spazi e cercando di ripartire appena capita l'occasione. Kean esalta il portiere tedesco con un destro potente. Nella ripresa Nagelsmann inserisce Kleindienst per l'impalpabile Burkardt e 4’ dopo il centravanti del Borussia Monchengladbach, lasciato da solo in mezzo all'area dalla difesa azzurra, pareggia con un preciso colpo di testa su cross preciso di Kimmich.

L'Italia accusa il colpo, mentre la Germania continua a spingere, con Donnarumma che chiude in uscita bassa su inserimento di Kimmich. Spalletti prova a scuotere i suoi inserendo Bellanova e Ricci, mentre Nagelsmann si gioca la carta Lewelling. Tonali manda in porta Raspadori, ma il suo destro col piatto è troppo debole e Baumann si salva di piede. Questione di pochi minuti, ed è Goretzka a trovare il vantaggio: su corner, anticipa Bastoni e Ricci e con la testa porta avanti i tedeschi. La reazione italiana è immediata e proprio con Bastoni: colpo di testa deviato e Baumann devia. San Siro ruggisce, gli azzurri collezionano corner e sfiorano il pari con un destro di Barella dal limite, ma il risultato non cambia e nel finale c’è il brivido dell’infortunio di Calafiori.

