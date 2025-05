Illusione Betis, il Chelsea regala secondo trofeo alll’Inghilterra 

Real Betis 1

Chelsea 4

Betis Siviglia (4-3-3) : Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, R. Ro- driguez (1’ st Perraud); Fornlas (40’ st Altimira), Isco, J. Cardoso (40’ st Lo Celso); Antony, Bakambu (27’ st Ruibal), Ezzalzouli (8’ st J. Rodriguez). Allenatore Pellegrini.

Chelsea (4-2-3-1) : Jorgensen; Gusto (1’ st James), Chalobah, Badiashile (16’ st Colwill), Cucu- rella; Fernandez, Caicedo; Madu- eke, Palmer (42’ st Guiu), Neto (16’ st Sancho); Jackson (35’ st Dew- sbury-Hall). Allenatore Maresca

Arbitro : Peljto (Bosnia)

Reti : nel pt 9’ Ezzalzouli, nel st 20’ Fernandez, 25’ Jackson, 38’ Sancho, 46’ Caicedo .

Wroclaw. Le aveva vinte tutte tranne una: da ieri il Chelsea (con l’italiano Enzo Maresca in panchina) è la prima squadra ad aver collezionato tutte le coppe europee. Lo ha fatto a Wroclaw, in Polonia, trionfando (4-1) in una finale di Conference League che il Real Betis Siviglia sembrava aver portato dalla propria parte. Merito un gran primo tempo nel quale il navigato cileno Manuel Pellegrini sembrava aver imbrigliato i Blues, trovando il gol in apertura di Ezzalzouli su assist di Isco.

Nella ripresa, l’ingresso di Sancho e gli assist di Palmer hanno cambiato tutto: la diga del Betis ha ceduto di schianto: Fernandez, Jackson, lo stesso Sancho e, a tempo scaduto, Caicedo hanno spento il sogno del Betis. La Conference League è del Chelsea, per l’Inghilterra (e per Londra) è il secondo trofeo dopo l’Europa League del Tottenham.

