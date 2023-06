Illuminazione, via ai lavori 

A Lunamatrona sono ufficialmente partiti i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Toscana. L’annuncio è del vice sindaco Emanuele Murru e dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Setzu.

In questi giorni si stanno disponendo i pali dell’illuminazione pubblica, muniti di luci a risparmio energetico, nel tratto di strada diventato importante perché funge da collegamento tra le zone periferiche di Linnaris, via Tuveri e la zona residenziale di Gruxi Marmuri in cui è presente il centro della salute con gli ambulatori del pediatra, medicina generale e guardia medica. L’intervento è costato 50 mila euro e fa parte di una serie di opere che l’amministrazione del sindaco Italo Carruciu sta mettendo in piedi per dare una nuova veste all’abitato. ( g. g. s. )

