Illuminazione, sì al project financing  

La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del project financing dell’illuminazione pubblica, valutando positivamente la proposta di Enel X – Enel Sole srl. L’importo è pari a 7.736.091 euro per 15 anni. «Sono stati mesi di duro lavoro – afferma Luca Falchi, consigliere delegato che ha seguito la pratica - quindi la soddisfazione è enorme: questo è il primo step, ne seguirà un secondo, che ci permetterà di risolvere un problema come quello della illuminazione pubblica». Tre le società che avevano presentato le loro proposte ma questa «risulta più vicina alle volontà dell’amministrazione inserendo nel proprio canone anche la parte di manutenzione straordinaria non conservativa».

Nel crono-programma «si prevede che i lavori siano eseguiti in 18 mesi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti approvazioni della pubblica amministrazione. Si prevede di dare precedenza alla messa in sicurezza degli impianti con elevati problemi di affidabilità». La maggior parte degli impianti hanno più di 20 anni con apparecchi di illuminazione compromessi a causa del tempo e dell’usura, nelle loro proprietà ottiche, elettriche e meccaniche.

L’impianto si compone di 2.684 corpi illuminanti, 1.751 dei quali sono di proprietà comunale e 933 di Enel.

