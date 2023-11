Illuminazione, scatta la rivoluzione green 

I vantaggi, a sentire gli esponenti della Giunta Sanna, saranno tre: economico, energetico e di sicurezza. Che si dovrebbero ottenere solo dopo che muoveranno i primi passi i lavori di sistemazione dell’ illuminazione pubblica.

Il progetto

È entrato nel vivo, da ieri, il project financing per la gestione dell’illuminazione affidato dal Comune alla Esco city Green light, dopo una gestazione di oltre un anno (è di agosto 2022 l’assegnazione del servizio). Il progetto prevede 4 milioni 613mila euro di interventi a carico della società mentre la gestione del servizio, compresa la manutenzione, ha un canone di 800mila euro per 15 anni.

L’aspetto economico

Nel 2022 il Comune ha pagato una bolletta di 2 milioni e 116mila euro. Da gennaio a sei giorni fa l’importo è dimezzato, arrivando a un milione e 155mila euro e assestandosi ai valori del 2020 e 2021. «Questo intervento rappresenta un’evoluzione importante nella gestione dell’illuminazione che permetterà di conseguire ulteriori risparmi e di migliorare lo standard qualitativo della rete», ha detto il sindaco Massimiliano Sanna.

In centro

Pare finalmente che si ponga rimedio a uno degli aspetti negativi dell’attuale servizio che riguarda il centro storico, poco e male illuminato. Terreno fertile, soprattutto nel fine settimana, di vandali. Dovrebbe partire infatti la riqualificazione degli impianti «per assicurare una luce più uniforme in tutto il nucleo storico e un cospicuo risparmio». Finalmente verranno illuminati anche altri monumenti oltre Palazzo degli Scolopi e la statua di Eleonora; luci sulla Torre San Cristoforo, Palazzo di Città e il Campus Colonna.

Sicurezza

Più luce anche in molte strade oggi al buio e dove i pedoni corrono non pochi rischi attraversando sulle strisce. «Il progetto prevede la riqualificazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati, introducendo soluzioni smart per facilitare la mobilità degli ipovedenti. Saranno installati due totem digitali informativi in punti strategici della città, fornendo informazioni utili sulla mobilità», puntualizza l’assessore Ivano Cuccu. «Siamo felici di presentare questo progetto – ha dichiarato Fabrizio Ruggiero di City Green Light – frutto di una collaborazione con l'Amministrazione».

Efficientamento

«I lavori prenderanno avvio non appena sarà approvato il progetto esecutivo: gli interventi prevedono la sostituzione di 5.171 corpi illuminanti con sorgenti led di ultima generazione e la manutenzione degli impianti – ha precisato l’assessore Simone Prevete - Per alimentare la rete è prevista la fornitura di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili». «Gli interventi permetteranno di raggiungere un risparmio energetico di circa il 35% rispetto alla situazione attuale», dice Cuccu.

Le segnalazioni

Guasti e malfunzionamenti potranno essere segnalati al call center operativo 365 giorni l’anno 24 ore su 24 raggiungibile attraverso mail (segnalazioni.oristano@citygreenlight.com), numero verde (800642120) o App City Green App. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA