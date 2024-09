Illuminazione, scatta la rivoluzione 

La rivoluzione era stata annunciata a novembre 2023 quando nel palazzo Campus-Colonna venne presentata la nuova gestione dell’illuminazione pubblica per i prossimi 15 anni.

Da allora a oggi però si sono registrate solo molte proteste per la città che navigava al buio. E le rassicurazioni della Giunta e degli uffici: «Superati alcuni intoppi nell’iter burocratici, i lavori inizieranno a breve», dicevano due settimane fa il sindaco, Massimiliano Sanna, e il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu. E in effetti ieri, finalmente, è arrivato il via libera: «Iniziano i lavori di riqualificazione che il Comune ha affidato a City green light, energy service company e primo operatore di illuminazione pubblica in Italia», annunciano sindaco e assessore, Ivano Cuccu.

Il progetto

Il progetto prevede interventi a carico della società per 4 milioni 613mila euro mentre la gestione del servizio, che dovrebbe assicurare la copertura anche delle manutenzioni, ha un canone annuo di 800mila euro. «L’obiettivo è ridurre il dispendio energetico del 35% rispetto a oggi. Verranno sostituiti 5.171 corpi illuminanti con Led di ultima generazione, oltre ovviamente alla manutenzione degli impianti», elenca Cuccu.

«Ci sarà anche un sistema di telecontrollo sulla totalità dei quadri elettrici che garantirà rapidità di intervento in caso di necessità o guasti», precisano dalla società. Verranno sostituti inoltre 26 semafori sempre con Led e «infine, nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale, la fornitura di energia sarà derivante solo da fonti rinnovabili».

Il sindaco

«L’intervento, che parte oggi a conclusione di una fase istruttoria complessa che purtroppo ha richiesto più tempo del previsto, permetterà di conseguire risparmi nella gestione, nella manutenzione e sulla bolletta energetica, ma anche di migliorare lo standard qualitativo della rete di illuminazione. L’intervento prevederà anche specifici progetti illuminotecnici per valorizzare alcuni dei più importanti monumenti del centro, come la Torre San Cristoforo, palazzo di Città e palazzo Campus Colonna – sottolinea il sindaco – Verranno anche riqualificati gli attraversamenti pedonali semaforizzati, con soluzioni per la mobilità degli ipovedenti».

I gestori

«L'illuminazione è molto più di una semplice luce. Grazie alla fiducia che ci hanno accordato le Amministrazioni locali, ad Oristano abbiamo creato un sistema intelligente e sostenibile che valorizza il patrimonio artistico e migliora la qualità della vita», sottolinea Fabrizio Ruggiero, business unit director di Cgl.

L’assessore

«Vogliamo anche valorizzare il nostro centro storico e per questo puntiamo a garantire una luce più uniforme con nuovi corpi illuminanti che avranno una temperatura di colore più calda rispetto al resto del territorio urbano - conclude Cuccu – Infine verranno collocati due totem, nelle piazze Roma e Eleonora, che forniranno in tempo reale informazioni utili sulla vita in città. Infine verrà installata una colonnina di ricarica per dispositivi elettronici con defibrillatore integrato».



