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Monserrato
13 maggio 2026 alle 00:30

Illuminazione ripristinata in via Cabras 

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Dopo mesi di disagi per il troppo buio nelle ore notturne, è arrivato il ripristino dell’illuminazione pubblica in via Cabras. Da tempo i lampioni della via non funzionavano sempre in maniera adeguata, ma in particolare negli ultimi giorni – durante i lavori per il rifacimento dell’asfalto – si era verificato un lungo blackout che aveva interessato tutta l’area oggetto del cantiere. Una situazione che aveva creato non poche preoccupazioni per la sicurezza e la viabilità della zona, fino all’intervento risolutivo. «Abbiamo ripristinato l’illuminazione pubblica in tempi rapidi, cercando di andare incontro nel minor tempo possibile alle esigenze dei residenti e delle attività commerciali della zona», fa sapere il sindaco Tomaso Locci, che torna anche sull’intervento di rimozione dei pini nello spartitraffico che aveva generato molte polemiche. «Le condotte dell’energia elettrica erano completamente distrutte dalle radici, l’ennesima conferma di quanto abbiamo documentato in questi mesi». (d. l.)

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