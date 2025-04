Illuminazione pubblica in tilt, residenti in rivolta: ora basta 

Chi deve uscire di casa la notte deve utilizzare per forza una torcia. In alcune strade di Arborea infatti l’illuminazione pubblica non funziona da tempo. Disagi nel quartiere dove sono presenti le vie Barany, Brigata Sassari e San Domenico Savio. La situazione, segnalata più volte anche agli uffici comunali da parte dei residenti, persiste da diverse settimane e sta generando disagi.

«Chiediamo con urgenza un intervento tempestivo al fine di ripristinare le adeguate condizioni di illuminazione - ha detto Marco Pinna, residente nella zona ma anche consigliere di minoranza - per la sicurezza e il benessere della comunità». Abita da quelle parti anche Paolo Ferniani: «Tempo fa ho segnalato il problema all’ufficio tecnico, che ha sua volta ha fatto presente la situazione agli addetti ai lavori. Poco dopo l’illuminazione è stata ripristinata ma da ieri siamo nuovamente al buio. Molti hanno difficoltà anche a sistemare i rifiuti in strada o a fare una semplice passeggiata con il cane. Ma al di là di tutto, se c’è un problema va risolto, piccolo o grande che sia. Il buio a diversi residenti fa paura, è indice di poca tranquillità. E infine non abbiamo informazioni sul motivo di questo guasto. Chiediamo al Comune di intervenire quanto prima». Pinuccio Zucca abita in via Baranay: «Anche noi siamo al buio da settimane. Non va bene, ci viene a mancare un servizio importante che però paghiamo profumatamente».