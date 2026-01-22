Illuminazione pubblica in tilt dopo l’ondata di maltempo 

Il temporale degli scorsi giorni che si è abbattuto sulla Sardegna, ha lasciato anche una parte di Quartucciu al buio. Da oltre due giorni infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni dai residenti che raccontano di intere strade senza illuminazione pubblica.

I disagi sono stati denunciati sui social e nei gruppi cittadini. Via Pabillonis, via Suelli, via Nulvi, via Marrubiu, via Orotelli: sono alcune delle strade completamente al buio del centro abitato, con alcuni casi che hanno riguardato interi tratti. «Da martedì sera abbiamo le vie completamente al buio, giornata in cui ci sono state grandi raffiche di vento. Ho segnalato il disservizio immediatamente al numero di riferimento per guasti e anomalie. Alcuni lampioni, dopo un giorno, sembravano nuovamente accesi», racconta Rita Todde, residente in una delle vie senza luce.

Nelle ore successive al temporale, diversi cittadini hanno contattato il numero presente nel sito del Comune per la segnalazione dei guasti e anomalie all’impianto di illuminazione pubblica. Dal Comune fanno sapere che il problema è stato preso in carico e che sono in corso le verifiche tecniche. «La squadra dellr Enel è al lavoro per individuare il guasto. Con ogni probabilità il temporale ha provocato infiltrazioni d’acqua che hanno fatto scattare il quadro generale della cabina che alimenta alcune vie della zona. I tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie e confidiamo di riuscire a risolvere il problema nel più breve tempo possibile», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda.

Anche da Enel Sole, società che ha in carico l'illuminazione pubblica di Quartucciu, è arrivata la conferma di un guasto provocato dal maltempo, che ha causato problemi alle cassette elettriche di alimentazione. Un problema prontamente preso in carico dalla ditta, con le prime vie della città ripristinate già da mercoledì sera. Interventi confermati dai residenti, che hanno segnalato il lavoro degli operai sui pali dell’illuminazione pubblica anche nella serata di ieri. Dopo la preoccupazione degli scorsi giorni, la situazione dovrebbe rientrare alla normalità in poco tempo.



