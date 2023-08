Illuminazione pubblica: ecco i fondi 

Nel centro di Gesturi – in particolare in via Nazionale e nella piazza centrale – ci sono diversi punti in cui l’illuminazione pubblica è inadeguata creando disagi soprattutto alle persone che attraversano queste strade a piedi, in particolar modo nelle serate d’estate. Per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Serra ha deciso di intervenire in tempi brevi per garantire un’adeguata illuminazione e contribuire così anche alla sicurezza dei cittadini e degli automobilisti visto che la via Nazionale è una strada statale, quindi molto trafficata.

Da qui la decisione di stanziare 11mila euro – fondi resi disponibili dal bilancio comunale del piccolo centro della Marmilla – per finanziare gli interventi che avranno carattere d’urgenza e che miglioreranno la fruibilità da parte dei cittadini di queste aree del paese.

