«Illuminazione pubblica, basta blackout» 

Tra luglio 2023 e marzo di quest’anno, gli interventi di manutenzione straordinaria di Edison per risolvere problematiche di illuminazione pubblica sono stati tredici. Tra riparazioni di guasti, sostituzioni di lampade e ripristini dell’alimentazione, i tecnici hanno lavorato sui quadri elettrici di via Monte Arci, via Terralba-San Gottardo, via Tito Livio, via Caracalla e via Terranova, e sugli impianti di illuminazione di via Orazio, via Riu Mortu, via Capo d’Orso, Eutropio e Sempione, via Cortis, via Virginia, via Clelia, via Tonara e limitrofe e via Monte Linas e zone adiacenti.

Strade al buio

Numeri non particolarmente elevati, anche se gli episodi di blackout temporanei sono piuttosto frequenti: l’impianto di illuminazione è vecchio di trent’anni, e spesso una pioggia intensa lascia al buio diverse strade. Le segnalazioni negli ultimi mesi sono arrivate da diverse parti di Monserrato, dal quartiere Paluna a via Decio Mure, fino alla località S’Ecca e S’Arena. Per questo nell’ultimo Consiglio Comunale, i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao hanno presentato un’interpellanza. «Da diversi anni l'illuminazione subisce blackout diffusi a macchia di leopardo, è una situazione che crea forte disagio ai cittadini, aumenta i pericoli e rende meno precisi i controlli delle telecamere», le parole di Zucca in Aula. «Evidenziamo questo problema da tempo senza ricevere risposte esaustive, gli interventi sono sempre e solo per tamponare l’emergenza e mai sono stati contemplati lavori di rifacimento delle linee compromesse. Un impianto così obsoleto avrebbe bisogno di intervento radicale. Le occasioni per avere i fondi non sono mancate, ma al momento non esiste alcun progetto».

L’assessore

Preoccupazioni esagerate, per l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Non deve passare il messaggio che la situazione sia catastrofica, gli interventi per guasti sono stati pochissimi. Abbiamo un ufficio per le segnalazioni e continueremo a verificare lo stato delle linee. C’è un impegno di spesa per il 2025, 2026 e 2027 per la manutenzione degli impianti, questo significa programmazione». Tra i problemi, anche alcuni lampioni che, pur funzionanti, lasciano le strade quasi buie. «Effettivamente in alcune strade il livello di illuminazione non è dei migliori, la zona di via Porto Botte rimane buia. Stiamo verificando con Edison per poter risolvere», ha riconosciuto il sindaco Tomaso Locci. «Sotto il mio mandato è stata comunque cambiata la cabina elettrica di via del Redentore, la principale di Monserrato, uno degli interventi più importanti degli ultimi dieci anni».