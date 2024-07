Illuminazione pubblica, ancora blackout 

Via Santa Gilla è al buio da giorni, da una settimana i pali dell’illuminazione non si accendono nemmeno nella zona tra via Stampa e via Castiglione e via Flavio Gioia. Nonostante gli annunciati interventi sui circa 21mila punti luce della città, i blackout non si fermano, seppure estemporanei e a “macchia di leopardo” in tutti i quartieri della città.

Eppure due anni fa la giunta Truzzu investì 7,7 milioni di euro per ammodernare migliaia di punti luce e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. La rete di alimentazione elettrica cittadina ha 40 anni e per questo è stata rifatta. L’appalto prevedeva la realizzazione di nuove reti, linee di alimentazione la “disposizione di nuovi corpi illuminati con tecnologia a Led” ma era anche finalizzato a garantire “il corretto e regolare funzionamento degli impianti, l’esecuzione della manutenzione straordinaria per il ripristino in caso di guasti e disservizi. Nonché, la reperibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di una squadra specializzata per assicurare il pronto intervento e la messa in sicurezza delle reti anche nella fascia oraria notturna e nei giorni festivi”.

Ma evidentemente il sistema non funziona come dovrebbe perché se così fosse le strade non resterebbero al buio per una settimana, o anche di più.

