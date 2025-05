Illuminazione pubblica, 300 nuovi pali 

Prosegue nelle strade della città la sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica. Gli operai della Engie, la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti in centro nel litorale, è ancora impegnata nella zona di Santo Stefano. Le sostituzioni vanno avanti dopo sopralluoghi per verificare quali sono i pali ammalorati, arrugginiti e resi pericolanti dopo incidenti stradali.

In tutto i pali sostituiti saranno circa trecento. L’intervento rientra nel progetto messo in piedi dal Comune insieme al gruppo Engie, Le nuove lampade sono tutte a led, il che significa, un risparmio di circa trecento mila euro all’anno. La riqualificazione interesserà tra poco anche via Leonardo da Vinci, dove già erano state sostituite tutte le lampade, ridando così la luce a una strada dove prima l’impianto faceva le bizze lasciando per giorni la zona avvolta dall’oscurità. In tutto sono 11.200 invece i punti luce già sostituiti. La luce, come detto, è arrivata anche in zone dove prima non c’era alcun impianto, come è il caso della lottizzazione Marina Delle Nereidi nel litorale dove sono stati installati a nuovo sia pali che lampioni. E ancora in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, a Salmagi e a Capitana sempre nella costa.

