Illuminazione per la strada degli agrumeti 

Via libera al progetto esecutivo da 70mila euro per illuminare un altro tratto della strada degli agrumeti (il prosieguo di via Giardini) e trasformarla in uno spazio per praticare sport all’aria aperta anche la sera. L’intervento prevede il posizionamento di ulteriori nove pali con impianto a led che andranno ad aggiungersi ai dodici posizionati lo scorso anno. Ciascun apparecchio è dotato di un sistema di regolazione automatico della luce per ottimizzare al meglio i consumi energetici.

Col secondo intervento saranno illuminati altri 300 metri di strada. I 70mila euro necessari per l’estensione del progetto sono una parte del mezzo milione di euro che è arrivato dal Ministero dell’Interno “per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile”. Adesso «l’obiettivo – spiega Federico Lai, assessore ai Lavori Pubblici – è proseguire ancora oltre per creare fra gli agrumeti uno spazio sempre più importante per passeggiate e sport in un bel contesto ambientale». (g. a.)

