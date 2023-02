Illuminazione nell’area vicina al campo sportivo 

Dopo l’intervento di efficientamento energetico nel campo di Sant’Elena con l’installazione di nuovi proiettori a led, il Comune si appresta a realizzare un nuovo impianto di illuminazione nell’area esterna del complesso sportivo. Il progetto dell’Ufficio tecnico ha ottenuto il via libera dalla Giunta: interesserà i tre lati del percorso sterrato intorno al campo. L’obiettivo è rendere fruibile il tratto adiacente a via Diaz dove è presente un’area attrezzata, accessibile a tutti, dotata di strumenti per l’attività ginnica. Uno spazio utilizzato finora solo nelle ore diurne per l’assenza di illuminazione. Nel perimetro del campo è prevista l’installazione di 33 lampioni con luci a led a basso consumo. La spesa preventivata è di 190 mila euro.

Nella stessa seduta la Giunta ha dato il via libera a un altro progetto finalizzato all’incentivazione della pratica sportiva. In questo caso si interverrà sul campetto in cemento di via Gallura, a pochi passi dal centro polivalente di Su Cuccureddu. Un’area in forte stato di degrado dove resiste un vecchio canestro arrugginito. Lo spazio sarà riqualificato attraverso il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione di un nuovo canestro per partite di basket tre contro tre. Per la realizzazione delle opere il Comune ha stanziato 20 mila euro.

