Illuminazione migliorata in alcune zone 

Per migliorare la sicurezza e il decoro urbano in un’area centrale e frequentata del paese, il Comune di Gesturi ha affidato un intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento dell’illuminazione pubblica in alcune zone. Gli interventi che sono stati portati a termine qualche giorno fa.

Precisamente, hanno usufruito di questi lavori via Gennargentu, via Cimitero, l’area antistante la chiesa di Santa Maria Egiziaca e via Funtana Noa. L’intervento, finanziato e affidato tramite la piattaforma Sardegna Cat all’impresa “Pibiri Impianti Tecnologici”, è costato 16.852,18 euro, Iva compresa. In particolare, gli interventi hanno risolto alcune criticità legate alla presenza di angoli bui e poco illuminati nelle strade interessate. I corpi luminosi sono stati sostituiti con apparecchiatura a led per un risparmio energetico superiore e una resa maggiore. «Con questo intervento abbiamo soddisfatto la richiesta dei cittadini che chiedevano maggiore sicurezza in quella zona del paese», conclude il sindaco Emilio Serra.

RIPRODUZIONE RISERVATA