VaiOnline
Ghilarza
22 febbraio 2026 alle 00:58

Illuminazione,  mezzo milione per i lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi interventi in vista per l’impianto di illuminazione a Ghilarza. Nei giorni scorsi in Comune è arrivata la comunicazione di un finanziamento di 500mila euro per effettuare interventi sul sistema.

«Si tratta di un bando al quale abbiamo partecipato qualche tempo fa e ora, con lo scorrimento della graduatoria, risultiamo tra i centri finanziati», chiarisce il sindaco Stefano Licheri. Con le somme che arriveranno si interverrà sull’illuminazione in due importanti vie della cittadina del Guilcier: in corso Umberto e nella via Matteotti.

«Abbiamo realizzato numerose opere, a fine mandato faremo il punto della situazione e faremo conoscere i risultati ai cittadini – aggiunge il sindaco – Inoltre lasceremo anche risorse ai nuovi amministratori perché abbiamo partecipato a diversi bandi e stanno arrivando i finanziamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  