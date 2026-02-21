Illuminazione,  mezzo milione per i lavori 

Nuovi interventi in vista per l’impianto di illuminazione a Ghilarza. Nei giorni scorsi in Comune è arrivata la comunicazione di un finanziamento di 500mila euro per effettuare interventi sul sistema.

«Si tratta di un bando al quale abbiamo partecipato qualche tempo fa e ora, con lo scorrimento della graduatoria, risultiamo tra i centri finanziati», chiarisce il sindaco Stefano Licheri. Con le somme che arriveranno si interverrà sull’illuminazione in due importanti vie della cittadina del Guilcier: in corso Umberto e nella via Matteotti.

«Abbiamo realizzato numerose opere, a fine mandato faremo il punto della situazione e faremo conoscere i risultati ai cittadini – aggiunge il sindaco – Inoltre lasceremo anche risorse ai nuovi amministratori perché abbiamo partecipato a diversi bandi e stanno arrivando i finanziamenti».

