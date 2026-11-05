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Monserrato.
06 novembre 2026 alle 00:24

Illuminazione ko nel campo di basket 

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Serate al buio al campetto di basket di via Caracalla, a Monserrato. Da settimane l’impianto di illuminazione non funziona regolarmente, e con il ritorno dell’ora solare la situazione è diventata problematica per i tanti giovani che lo frequentano.

Il campetto è uno dei principali punti di ritrovo del quartiere, ma nelle ore serali allenarsi o semplicemente giocare una partita è sempre più difficile. I disagi si fanno sentire soprattutto nel fine settimana, quando aumenta l’affluenza. Inizialmente, il problema sembrava essere stato risolto: l’illuminazione era tornata a funzionare e aveva consentito di riprendere le attività serali, ma la normalità è durata poco perché le luci si sono spente di nuovo, riportando il campo al buio. La situazione continua a suscitare malumore tra i frequentatori dell’impianto, che chiedono un intervento definitivo per poter utilizzare il campetto in sicurezza anche dopo il tramonto. (m.t.)

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