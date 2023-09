Illuminazione in tilt: «Via alle manutenzioni»  

«Ci siamo concentrati sull’iter burocratico per il reperimento di 150 mila euro destinati all’efficientamento energetico, ora che è stato ottenuto si procederà con le manutenzioni ordinarie».

L’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru spiega così le motivazioni che hanno portato alcune zone della città a subire delle criticità sull’impianto d’illuminazione pubblica. Nei giorni scorsi sono state differenti le segnalazioni riguardo il malfunzionamento in essere da diversi mesi della rete; dalla zona del compendio delle ex Casermette, all’area della Rosa del Marganai, da Serra Perdosa a via Machiavelli e alle aree limitrofe, i lampioni molto spesso lasciano le strade e le piazze al buio. Da cui i disagi lamentati dai cittadini.

«Per non perdere i fondi provenienti dall’Europa e destinati al piano di efficientemente energetico, il lavoro degli Uffici preposti è stato assiduo su questo versante. - riferisce Alberto Cacciarru - Si è riusciti nell’intento di arrivare ai fondi che consentiranno ora di portare avanti una progettazione sull’efficientamento stesso che coinvolgerà in particolare modo le frazioni. Una dinamica quest’ultima – conclude – che ha di certo allentato la presa sule operazioni della manutenzione ordinaria, ma che ora potrà riprendere e proseguire a pieno ritmo per fare in modo che i problemi segnalati possano via via essere risolti».

