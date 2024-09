Illuminazione e spazi verdi in via sant’Antioco 

Inizia a dare i suoi frutti l’intervento di rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali nel quartiere storico di su Brugu. In via Sant’Antioco il cantiere è ormai in dirittura d’arrivo. Addio a marciapiedi degradati e strade buie: «La piazza è stata completamente riqualificata e illuminata» riferisce l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. L’intervento da 2 milioni 700mila euro, finanziato con risorse Pnrr, riguarda in particolare le vie Ricovero, San Simaco, Lepanto, Meucci, Quartu Sant'Elena, Nuoro e Sant'Antioco, appunto. L’obiettivo è il miglioramento della qualità del tessuto urbano e degli standard di sicurezza, in continuità con i lavori in parte già eseguiti nell’ambito del programma Oristano Est. In tutta la zona sono previsti l’allargamento dei marciapiedi, la realizzazione o l’ampliamento degli spazi verdi, la rimodulazione dei parcheggi, il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica. Nel progetto anche il completamento della pista ciclopedonale in via Marconi. Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione dell’area attorno a piazza Abis. «A breve saranno ripristinati marciapiedi e rampe nella piazzetta a ridosso dell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Alghero» conclude. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA