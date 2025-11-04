Illuminazione del paese, il Comune investe nella rete 

Il Comune di Sant’Andrea Frius si prepara a rinnovare la propria rete di illuminazione pubblica, con un intervento mirato a ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità della luce nelle vie principali del paese e negli impianti sportivi. Con un avviso pubblico di manifestazione di interesse, l’amministrazione comunale — attraverso il Servizio tecnico guidato dall’ingegnere Grazia Melis — ha avviato la selezione di imprese interessate a partecipare ai lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica, primo lotto di un progetto complessivo più ampio. Valore dell’intervento ammonta a oltre 191 mila euro, interamente finanziato con fondi comunali. I lavori riguarderanno, in particolare, la sostituzione di circa 60 pali e delle vecchie armature stradali con nuovi impianti a Led, più efficienti e sostenibili.

Le operazioni si concentreranno lungo le principali arterie del paese — via Cagliari, via Libertà e via Garibaldi — e dovranno essere completate entro 160 giorni dalla consegna. Le imprese interessate potranno manifestare la propria disponibilità attraverso la piattaforma SardegnaCat fino al 16 novembre 2025. Da questa prima fase di manifestazione di interesse verranno selezionati al massimo cinque operatori economici, che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. Un intervento che permetterà di migliorare la sicurezza e la qualità dell’illuminazione riducendo i costi di gestione.

