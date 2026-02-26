VaiOnline
Monserrato.
27 febbraio 2026 alle 00:42

Illuminazione, dal bando niente fondi 

Il Comune escluso dalla graduatoria per un finanziamento regionale 

Che l’illuminazione pubblica di Monserrato sia in parte obsoleta non è un mistero: lo testimoniano i tanti blackout che spesso lasciano intere vie al buio. Per sistemarla però bisognerà aspettare: il Comune è stato escluso da un bando regionale per l’efficientamento degli impianti.A disposizione dei comuni sardi c’erano 14 milioni di euro e ciascun centro, presentando un apposito progetto, poteva riceverne fino a 500mila. Ma tra i 100 enti ad aver fatto richiesta (98 quelli risultati idonei, ma le risorse basteranno a finanziarne solo 32), Monserrato risulta proprio tra i due esclusi (l’altro è Portoscuso) dalla graduatoria. Il motivo? Gli interventi riguarderebbero impianti non appartenenti al Comune. Questo perché una parte dei punti luce fa capo a Enel Sole.

L’affondo

Sul punto attacca il consigliere di minoranza Andrea Zucca: «Finalmente si riesce a partecipare a un bando per l’illuminazione, visto che dal 2016 l’amministrazione non vi aveva mai preso parte, e si finisce per sbagliare i termini del bando. Probabilmente non è stato letto con la dovuta attenzione, visto che non è stato verificato che il finanziamento fosse destinato ai punti luce di proprietà comunale. La situazione è grave».«Già in commissione avevo suggerito di chiedere a Enel la cessione di quei punti luce obsoleti», commenta il consigliere. «L’azienda si limita alla manutenzione ordinaria senza investire in aggiornamenti, perché ormai la maggior parte sono di proprietà dei comuni. Se fosse stata avviata un’interlocuzione, oggi l’amministrazione avrebbe potuto includerli nell’intervento di efficientamento. Invece osserviamo solo superficialità e mancanza di programmazione».

La difesa

Il sindaco Tomaso Locci difende l’operato dell’amministrazione: «Eravamo consapevoli del rischio di un parere negativo, ma abbiamo ritenuto giusto partecipare, visto che in altre realtà sono state concesse deroghe e finanziati impianti non di proprietà pubblica. Purtroppo questo progetto è stato escluso, ma negli anni abbiamo ottenuto diversi finanziamenti ed efficientato tanti edifici scolastici e sportivi».

Locci apre comunque le porte all’acquisizione dei lampioni di competenza privata: «Anni fa la prima proposta di cessione di Enel Sole superava il milione di euro, una cifra insostenibile. Grazie alle interlocuzioni degli ultimi mesi, è arrivata una nuova offerta nettamente inferiore, di 150mila euro. E c’è poi la possibilità di lavorare a un project financing che non includerebbe solo l’acquisizione dei pali, ma ulteriori servizi come l’installazione di impianti fotovoltaici».

