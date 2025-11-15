VaiOnline
Ghilarza.
16 novembre 2025 alle 00:19

Illuminazione, chiesti altri fondi 

A Ghilarza l’Amministrazione guidata da Stefano Licheri guarda con fiducia ai finanziamenti regionali per proseguire il processo di restyling dell’impianto di illuminazione avviato tempo fa.

«È nostra intenzione effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto predisponendo un progetto dall’importo complessivo di 498.095 euro», si legge nella delibera di Giunta. L’obiettivo in particolare è sostituire i punti luce pericolanti e le attuali lampade con quelle a led. Dunque la scelta di affidare la progettazione dell’intervento dal momento che per sperare di ottenere le risorse occorre avere un progetto esecutivo immediatamente cantierabile. A predisporlo, nelle scorse settimane, è stato l’ingegnere Antonio Manca e la Giunta ha quindi approvato il documento. ( a. o. )

