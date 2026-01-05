«Illuminate di giorno e senza luce la notte, succede in molte vie» 

Nella difficoltà del momento, a volte capita anche il paradosso. «Talora vediamo l’illuminazione di giorno, mentre lo stesso lampione si spegne di notte», dice Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024. «È dall’inizio della consiliatura che sostengo che il problema della illuminazione cittadina deve essere posto al centro dell’agenda del Comune. Un problema assai “democratico” visto che riguarda il centro e la periferia. È evidente che ci sono molte cabine vetuste», e l’Enel sta intervenendo in mezzo città con lavori imponenti anche per questo, ma «più al fondo si impone l’installazione di un sistema di telecontrollo che consenta di intervenire rapidamente per ripristinare i guasti senza attendere le segnalazioni dei cittadini», aggiunge. «Guasti alle linee elettriche e vandali che sabotano i quadri, cittadini costretti a torce da smartphone per non cadere, paletti indifesi contro i ladri di rame. Occorre blindarli urgentemente o resta solo il buio», afferma Pierluigi Mannino, FdI.

«Il problema di molte strade in città al buio sta creando insicurezza», tuona Edoardo Tocco, FI. «Non è possibile che questa situazione che va avanti da mesi persista, serve una verifica degli impianti. I punti luce spenti sono tanti, le persone non possono essere ostaggio di delinquenti per colpa di questo problema».

