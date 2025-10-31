VaiOnline
Via Maddalena.
01 novembre 2025 alle 00:28

Illegittimo lo stop all’antenna telefonica 

Il silenzio della Soprintendenza alla richiesta di parere dell’operatore telefonico per posizionare un’antenna su un palazzo di via Maddalena deve valere come come un assenza, mentre è illegittimo il parere del Comune alla richiesta della società di telecomunicazioni. I giudici del Tar Sardegna hanno accolto il ricorso della Iliad italia che chiedeva il via libera a piazzare un ripetitore di nove metri (circa tre piani), in cima ad un palazzo nei pressi della piazza del Carmine. Alla richiesta di parere la soprintendenza non aveva risposto, mentre il Comune aveva rilevato che l’antenna sopra quel palazzo sarebbe stata «visibile alla media e lunga distanza nello skyline di quel settore urbano, di rilevante interesse architettonico e paesaggistico». In altre parole, sempre secondo i tecnici comunali, l’antenna sarebbe stata alta quanto il campanile della Madonna del Carmine. I giudici, però, hanno dato ragione alla Iliad. (fr.pi.)

