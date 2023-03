«Illegittimo l’incarico del direttore» 

È illegittimo l’incarico di direttore sostituto del presidio ospedaliero unico Alghero-Ozieri affidato a Gioacchino Greco. Il medico, già responsabile del reparto di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale Civile, secondo l’Anmdo non avrebbe i requisiti per ricoprire quel ruolo dirigenziale. L’Associazione nazionale dei medici di direzione ospedaliera chiede quindi alla Asl di Sassari di procedere alla revoca immediata dell’incarico assegnato al dottor Greco e di attivare le procedure concorsuali a norma di legge.

Una doccia fredda per il professionista che regge le redini del presidio ospedaliero unico dal 2020, in qualità di sostituto, a seguito di apposito bando di selezione, e poi, dal 2022, per concorso interno. All’epoca l’Azienda sanitaria non aveva in casa i dirigenti medici interessati a ricoprire quell’incarico o con i requisiti di anzianità necessari, inoltre l’emergenza sanitaria legata alla pandemia aveva complicato la situazione. Nel 2022 Gioacchino Greco, infatti, figurava come unico partecipante alla selezione. Ma a giudizio dell’Anmdo al professionista manca la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva. Non solo. «Si fa inoltre rilevare che il dott. Greco, oltre ad avere ottenuto l’incarico di sostituto direttore di presidio, ha mantenuto contestualmente l’incarico di responsabile della sua struttura Servizio trasfusionale.

Allo stesso professionista, tra l’altro, sono stati attribuiti ulteriori incarichi», scrivono dall’associazione, «e anche in tal caso non si è tenuto conto dei requisiti di anzianità di servizio e specializzazione in disciplina equipollente». (c. f.)

