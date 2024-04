«Illegittimi i nostri licenziamenti» 

«Abbiamo impugnato i licenziamenti». Nuova protesta dei lavoratori della Villaservice lasciati a casa a fine anno. Sostenuti dal sindacato della Funzione Pubblica Cgil, 35 dipendenti della società in house, che fino a dicembre ha gestito l’impianto dei rifiuti di Villacidro di proprietà del Consorzio industriale, spiegano: «Secondo noi non persistono le condizioni per il provvedimento, l’azienda è la stessa, ma il nostro lavoro lo stanno facendo altri. Chiedono professionalità e fanno fuori chi la possiede». E l’altro ieri la questione è tornata al centro dell’ennesimo tavolo tecnico nella sede del Consorzio industriale, presenti i sindaci dei Comuni soci di Villaservice, ora in mano al curatore fallimentare (Arbus, Villacidro, Sanluri e Gonnosfanadiga).

No al licenziamento

«Nel provvedimento impugnato – ricorda il sindacalista della Cigl, Salvatore Caddeo - abbiamo coinvolto la Villaservice, il Consorzio, i Comuni e i nuovi gestori, Mandala Ambiente srl e Idrotecnica srl: a nostro parere sono tutti responsabili dei licenziamenti. Non esiteremo ad attivare ogni opportuna azione per la difesa dei nostri diritti».

In riferimento alle società che gestiscono l’impianto, Caddeo spiega: «Appena l’azienda è tornata al Consorzio, è stata trasferita ad altri: la conferma arriva dal mancato esercizio di attività del proprietario anche per un giorno. Il trasferimento di azienda rende illegittimo il licenziamento». Il motivo? È in violazione al Contratto nazionale del lavoro dei servizi ambientali specifici del settore dei rifiuti, laddove prevede che «l’impresa subentrata assume ex novo, senza periodo di prova, il personale in forza a tempo indeterminato nei 240 giorni precedenti la nuova gestione».

La vertenza

«Noi andremo avanti - proseguono i licenziati – da 42 siamo siamo rimasti in 35, gli altri sono andati in pensione, 5 andranno fra poco. Siamo qui e attendiamo lo sblocco dei licenziamenti». E l’apertura dell’ultimo tavolo negoziale ha puntato l’attenzione proprio all’assunzione. «Il nuovo appalto – prosegue Caddeo- ha separato la gestione dell’impianto idrico da quello dei rifiuti. Abbiamo chiesto d’inserire la clausola sociale prevista dal Contratto del lavoro, trovino loro la formula per garantire i nostri posti».

I sindaci

«Il Consorzio industriale di Villacidro – dice Alberto Urpi, primo cittadino di Sanluri - ha promesso che avrebbe operato per la salvezza dei lavoratori. Ci siamo lasciati per un secondo incontro. Importante conoscere nei dettagli quali sono gli elementi certi inseriti nell’appalto, scontato che i lavoratori dovranno essere tutti salvi. Il come è da decidere. L’auspicio è che, appena conclusa l’attività fallimentare, il Consorzio riacquisti Villaservice».

