Illeggibile la targa per il bimbo diventato simbolo delle donazioni 

«In piazza Nicholas Green la targa è ormai illeggibile». A denunciarlo è Nicholas Secci, dirigente cittadino di Gioventù nazionale e FdI, riferendosi allo spazio pubblico di via San Benedetto dedicato nel 2011 alla memoria del bambino americano diventato il simbolo delle campagne di sensibilizzazione sulla donazione degli organi.

«Il suo atto di generosità e amore ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo a diventare donatori di organi, dovrebbe essere un faro di speranza e ispirazione», aggiunge Secci. «È inaccettabile che una targa che dovrebbe essere un monito per continuare la missione di Nicholas nella donazione degli organi, sia stata lasciata deteriorare in questo modo. Oggi - primo ottobre - ricorre l’anniversario, e a 30 anni dalla tragica morte chiediamo all'amministrazione di agire immediatamente per ripristinare la targa e preservare la memoria di Nicholas Green», l’appello dell’esponente dei giovani di FdI. «La sua eredità va oltre le parole e rappresenta la speranza di salvare vite umane attraverso la generosità di coloro che scelgono di donare i loro organi. Non possiamo permettere che questa memoria sia calpestata dall'indifferenza e dall'abbandono», conclude.

