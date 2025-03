«Illeggibile la targa dedicata a Madau, eroe di guerra» 

Pirri. 19 dicembre 1941, Seconda guerra mondiale. Il primo battaglione dei Carabinieri paracadutisti Tuscania oppone un'ostinata resistenza alle forze britanniche. A difesa del caposaldo di Eluet El Asel, in Libia, rimangono in 40 e solo 23 sopravvivono. Radio Londra rende onore agli avversari: “I Carabinieri si sono battuti come leoni. Mai i reparti britannici si erano confrontati con una così accanita resistenza”.

Tra le vittime anche un pirrese, il carabiniere a cavallo, nonché paracadutista, Alfredo Madau, insignito della Medaglia d'argento al valor militare.

A Pirri c'è una piazza che ricorda il suo sacrificio, tra le vie Vesalio, del Risorgimento e dei Carbonari. La targa, però, è ormai sbiadita. L’intitolazione risale al 2011 e sono trascorsi quasi tre lustri. Complice l'usura del tempo, il nome dell'eroe non è più leggibile. A segnalarlo è Romano Madau, 95 anni, fratello del Caduto, che lancia un accorato appello affinché la targa possa essere restaurata.

Del caso si è fatto carico il consigliere della Municipalità, Francesco Ciaramella, 46 anni, di Alleanza Sardegna. «Sto predisponendo una mozione che presenterò in Consiglio», annuncia, «per chiedere che siano reperiti quanto prima i fondi per il ripristino della targa». (p.l.)

