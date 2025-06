Illeciti per 18 milioni di euro 

Oltre 18 milioni di euro di redditi non dichiarati, 2,5 milioni in illeciti sulla spesa pubblica e 13 tonnellate di marijuana sequestrata. Sono solo alcuni dei più significativi risultati forniti durante la cerimonia per la 251 esima festa della Guardia di finanza, occasione per celebrare l’impegno delle Fiamme gialle al servizio della legalità economico-finanziaria e per fare il punto sull’attività svolta nel corso dell’ultimo anno dal comando di Nuoro. Eseguiti 2.940 interventi e 624 indagini. Nel suo intervento, il comandante provinciale, colonnello Alessandro Ferri, ha tracciato il bilancio dell’attività svolta, articolata su tre principali obiettivi strategici: la tutela delle entrate, il controllo sulla spesa pubblica e il contrasto ai reati di natura economico-finanziaria.

Evasione

Le Fiamme gialle hanno condotto 221 verifiche e controlli fiscali, portando alla luce redditi non dichiarati per un ammontare complessivo di 18,4 milioni di euro. Di questi, 8,5 milioni riconducibili a casi di evasione totale e 2,8 milioni all’evasione dell’Iva. Sono stati individuati 32 evasori totali e 32 lavoratori “in nero” o irregolari. Dieci le persone denunciate per reati tributari, segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta fittizi per oltre 36 mila euro.

I danni

L’attività di controllo ha incluso 329 interventi sulla spesa pubblica, con particolare attenzione ai fondi Pnrr, ai contributi agricoli e ai sussidi nazionali. Segnalate 214 persone per indebite percezioni, con un danno stimato in 2,5 milioni di euro. Tra le operazioni più significative, un recente sequestro di immobili per 130 mila euro. In collaborazione con la Corte dei conti e la Procura europea, sono stati accertati danni erariali per 1,5 milioni di euro. Monitorati appalti per oltre 6,7 milioni di euro.

Traffici illeciti

Il contrasto alla criminalità economico-finanziaria ha visto 13 operazioni per riciclaggio e autoriciclaggio, con la denuncia di 5 persone e sequestri per oltre 600 mila euro. Due le società segnalate. Accertati patrimoni distratti per 2 milioni di euro, con richieste di sequestro per 1,5 milioni. Sul fronte del narcotraffico, la Guardia di finanza di Nuoro ha sequestrato 13 tonnellate di marijuana illegale. È intervenuta in ben 14 operazioni di soccorso alpino, salvando altrettante persone. Il colonnello Ferri ha concluso evidenziando come «la presenza della Guardia di finanza sul territorio sia garanzia di legalità e presidio a tutela dell’economia sana, dei cittadini e delle imprese oneste».

