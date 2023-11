Illario si conferma il migliore 

Altro voto conquistato nell’undicesima giornata e Gianluigi Illario dell’Iglesias conserva il primo posto in solitario nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Domenica scorsa la squadra di Giampaolo Murru ha espugnato il “Signora Chiara” di Calangianus nella sfida tre ex nobili del calcio isolano. Illario ha centrato il nono punto, attribuitogli dal tecnico giallorosso Pasquale Malu. È un buon momento per i minerari, che stanno trovando la quadra dopo un avvio al di sotto delle aspettative. La qualità della rosa rossoblù è confermata anche dal fatto che all’inseguimento del loro giocatore c’è un suo compagno di squadra. Si tratta di Mauricio Fabian Bringas, che ha raccolto l’ottavo voto. Il centrocampista argentino gioca in Italia dal 2019. Prima di approdare in Sardegna ha indossato le maglie di Virtus Maitino, Grottaglie, Troina, Misilmeri e Audace 1919.

All’inseguimento

Avanzano, a quota sette, Andrea Porcheddu (Carbonia) e Stefano Demurtas (Tempio). Due centrocampisti di gran talento, entrambi cresciuti nelle giovanili del Cagliari. Porcheddu e Demurtas hanno agganciato Mattia Gueli (Ossese), Michele Fadda (Sant’Elena) e Simone Calaresu (Tharros). Soltanto Fadda è sceso in campo ma non è stato indicato tra i migliori della sua squadra nel match col Ghilarza. L’Ossese di Gueli ha scontato il turno di riposo mentre Calaresu è ai box per squalifica.

L’altro torneo

Nel girone A di Promozione è sempre il duo composto da Alex Tomasi (Gonnosfanadiga) e Federico Perez Ojeda (Selargius) a primeggiare nella classifica dei migliori. Nella scorsa giornata i due attaccanti hanno acquisito il settimo voto. Il Selargius ha vinto nettamente ad Arzana con l’Idolo e Ojeda, pur non trovando la via del gol, ha messo in mostra il suo valore giocando al servizio della squadra. Il Gonnos è stato sconfitto a “Sa Duchessa” di Cagliari dal Cus. Tomasi è rimasto a secco risultando comunque tra i migliori. Dietro la coppia di testa, con un punto di ritardo, resta soltanto l’esterno sinistro Michel Milia della Verde Isola. L’ex Villamassargia è il detentore del titolo e punta a confermarsi. Con cinque voti c’è un gruppo consistente formato da dodici calciatori. Tra questi, ad aver conquistato la preferenza nell’ultimo impegno ci sono Maurizio Mascia (Gialeto), Agustin Ferrer (Lanusei), Mauro Ragatzu (Monastir), Mahamadou Salifou Moussa (Terralba) e Manuele Porru (Terralba). L’esperto Ragatzu, capocannoniere del girone, ha timbrato il cartellino anche domenica scorsa.

Anche nel girone B nulla cambia in vetta alla classifica. Ottavo voto, in altrettante partite, per Emanuele Fini (Stintino) e Davide Barattelli (Tuttavista). Alle loro spalle salgono a quota sette tre bomber: Giuseppe Meloni (Alghero), Andrea Usai (Lanteri) e Domenico Saba (Usinese). Un gradino sotto c’è il miglior marcatore del raggruppamento, Lorenzo Zela (Posada), giunto in doppia cifra (dieci reti). Zela è in compagnia di Stefano Mereu (Alghero), Federico Fernando Ferrari (Bonorva), Yahya Jatta (Fonni) e Andrea Iesu (Santa Giusta).

