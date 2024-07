Ilbono per la Madonna delle Grazie Da oggi i riti religiosi e la musica in piazza 

Al via questa sera i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie organizzati dalla parrocchia San Giovanni Battista in collaborazione con il comitato leve 1974/2003, Comune e centro commerciale naturale. Oggi alle 19 due spettacoli in piazza Lussu dedicati ai bambini, alle 21 balli con gli organettisti Michele Pirarba e Marco Piroddi e alle 22 lo spettacolo musicale con Elena Ciccu, a seguire dj set.

Domani, alle 17 la messa, alle 20 balli in piazza e alle 22 lo spettacolo musicale anni ’80 e ’90. Giornata clou domenica con la celebrazione delle funzione religiose in mattinata. Alle 18 la messa cantata dal coro polifonico I cantori di monte majore di Nuoro, seguirà la processione per le vie del paese con il simulacro della Madonna. Al rientro verranno nominati i componenti del comitato 2025. Alle 21 balli in piazza, alle 22 si esibirà Maria Luisa Congiu e alle 23.30 spettacolo pirotecnico. Si chiude lunedì con la giornata del ringraziamento con la processione nel centro storico alle 18 e i balli sardi in piazza alle 21. (fr. l.)

