Ilary Blasi: «Mai tradito Francesco E ora gli auguro di essere felice» 

In principio fu la guerra dei Rolex. Poi, vennero il docufilm “Unica” e il libro “Che stupida”. E la versione di Ilary Blasi sulla fine del matrimonio con Francesco Totti è servita. Ma non senza conseguenze, come le dichiarazioni bomba di Cristiano Iovino, che a proposito della presunta relazione con la showgirl racconta di una «frequentazione intima», cominciata prima che l’ex capitano della Roma si innamorasse di Noemi Bocchi.

«Io, la prescelta»

Dopo “Unica”, in cui ha raccontato i 20 anni d’amore con Totti, coronati dalla nascita dei figli Christian, Chanel e Isabel, la Blasi è tornata a parlare con “Che stupida”, in uscita il 30 gennaio. «La cosa che mi ha ferita di più», spiega, «è stata la convinzione diffusa che io sapessi tutto, che tollerassi in quanto prescelta del campione». In un’intervista a “Sette” del Corriere della Sera l’ex letterina svela: «Il divorzio è stato faticoso, ma ora inviterei Francesco Totti a cena». Aggiungendo: «Avevo scelto il silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo. Si è superato il limite e ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, specie di fronte ad accuse pesanti». Di tradire il marito («Non è vero, come non lo è che mi andasse bene di essere tradita», replica lei) e di aver fatto la moglie di Totti per convenienza. «Abbiamo la separazione dei beni. Non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente», sottolinea la Blasi. «Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, ma essere indipendente mi ha permesso di affrontare meglio tutto».

Il sesso e la crisi

Sui Rolex ribadisce che erano regali e che la villa all’Eur è di Totti ma non ha voluto andare ad abitare altrove per evitare un trauma ai figli. «Eravamo innamorati, e tutte le persone più care vedevano questo», aggiunge. «Ogni volta che parli con coppie in crisi, la prima cosa che si smette di fare è il sesso. A noi non è successo». Niente dubbi. «Mai nessuno ha sospettato. Solo mio cognato ha saputo questa ultima storia, ma non mi disse nulla sperando che Francesco rinsavisse». Tra Ilary e Totti la comunicazione è nulla, ma Ilary dice: «La porta è sempre aperta». Escluso un ritorno di fiamma. «Ma può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione», rilancia. Prima di chiudere con augurio all’ex marito e alla compagna: «Spero che siano felici. Almeno ne sarà valsa la pena». E un assist (un altro) al gossip e al nuovo fidanzato Bastian Muller: «Dicono che il secondo matrimonio è più bello».

Intanto, intervistato da Il Messaggero il personal trainer Iovino ha rivelato che con la Blasi non ci fu solo un caffè, sostenuto nella versione da Alex Nuccetelli, amico di Totti e della Bocchi, che a Fanpage.it ha confessato che sarebbe stato lo stesso Iovino a parlargli della presunta relazione con Ilary, e che lui avesse preferito non dirlo a Francesco. La Blasi ribadisce la propria posizione. «Quella che ho raccontato, nel docufilm e nel libro», dice. Ma la sensazione è che la telenovela sia solo all’inizio.

