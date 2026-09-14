Ilary Blasi ha (ri)detto sì «Un amore senza paura» 

Il mare davanti, la tempesta alle spalle. E nuovo inizio sia. Ilary Blasi e Bastian Müller-Pettenpohl si sposano a Ravello, in una cerimonia lontana anni luce dalle nozze show con Francesco Totti del 2005. Questa volta niente clamori: un rito simbolico, una festa blindata e, nel cuore della notte, il sì in Comune. Tutto è perfetto: la Costiera Amalfitana fa da sfondo, il passato è dove deve stare. Almeno finché Noemi Bocchi non celebra sui social l’anniversario con l’ex capitano della Roma, facendo saltare tutti i conti.

La cerimonia

Ma Ilary, carte del divorzio ormai in tasca, a tutto questo non pensa. Fasciata in un abito firmato Ermanno Scervino, con bretelline e lunghi guanti, domenica si è goduta il suo splendido matrimonio a Villa Cimbrone, circondata da circa settanta invitati. Le donne vestite di bianco come la sposa, gli uomini di nero, come da dress code. Non mancavano i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, i familiari più stretti, l'amata nonna Marcella, 94 anni. Tra i famosi, pare, solo l’ex collega di “Passaparola” Silvia Toffanin. E poi i testimoni: per la conduttrice del “Gf Vip”, 45 anni, la sorella Melory Blasi e l’amica di lunga data Giorgia Lori (sposata col cugino di Totti, Angelo Marrozzini). Bastian, 40 anni, ex maggiordomo negli hotel più esclusivi si St. Moritz e oggi tra gli amministratori della società di famiglia, la Pettenpohl, ha voluto accanto a sé entrambi i fratelli, Tell Theodor e Daniel. Nella magnifica Tea Room della villa, famosa per i suoi giardini e per la Terrazza dell’Infinito, vista spettacolare sulla Costiera, Ilary e Bastian hanno pronunciato le loro promesse. Poi l’esclusiva festa, i fotografi messi alla porta e strettissimi accordi di riservatezza. E intorno all’una di notte tappa ufficiale a Palazzo Tolla, Comune di Ravello, dove Blasi è arrivata in infradito per "scalare" i 400 metri di gradini tra la villa e il municipio. Parole d’ordine, leggerezza e «grande serenità»: «Non c’era un minimo di angoscia o di paura – le prime parole della presentatrice in un’intervista a Chi – perché, se lo fai la seconda volta, vuol dire che sei anche più cosciente».

Ah, quel post...

Nelle stesse ore Noemi Bocchi e Francesco Totti festeggiavano il loro amore tra rose, candele, una cena romantica. E spiccava in foto la frase «Cinque anni di noi». Cinque anni, cioè il 13 settembre 2021, quando Totti e Blasi erano ancora sposati e si mostravano insieme. Il Pupone sui media, e in tribunale, aveva raccontato che la storia con Bocchi era nata poco dopo Capodanno 2022. E questi pochi mesi di scarto hanno un peso nella battaglia giudiziaria: potrebbero rimettere in discussione chi tra i coniugi abbia tradito per primo.

«Nessuna rivincita»

Almeno per un giorno, però, niente avvocati e niente ripicche. Solo la voglia di ricominciare: «Non è che uno debba essere felice per fare un dispetto agli altri. Non è una questione di vendetta o rivincita», ha detto Blasi sempre al settimanale. Le relazioni sono come un treno e «non sai a quale fermata scenderai o se arriverai al capolinea». E, a quel punto, la cosa più importante è «godersi il viaggio».

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