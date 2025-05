Ilaria Salis tra il mare e la politica 

Prima la visita al Cpr di Macomer («Una prigione etnica») in veste di europarlamentare. Poi a Cagliari, in veste di scrittrice, per la presentazione del suo libro “Vipera”. Ieri Ilaria Salis europarlamentare di Avs, si è concessa una giornata di svago nella terra delle sue radici, la Sardegna (il padre è nato nell’Isola), nel mare di Cala Sinzias. Ma avverte che non dimentica i suoi impegni politici.

«Che bello andare al mare, soprattutto nelle splendide spiagge libere della Sardegna», scrive Salis accanto a una sua foto in costume nelle acque cristalline del Sarrabus pubblicata sui social,

Poi l’avviso: «Ma mi raccomando: tra una settimana, tutte e tutti a votare al referendum. È un appuntamento importante: contro il precariato, per la cittadinanza, per dare un segnale di riscossa popolare. Prima il voto, poi al mare, o in montagna, o dove preferite. Dai che se vinciamo, ce la godiamo ancora di più».

