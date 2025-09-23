Ilaria Salis sorride, primo sì all’immunità Un “aiutino” dal Ppe 

Ilaria Salis vince il primo round della partita sulla sua immunità e ora il voto finale, previsto alla Plenaria di Strasburgo per la prima settimana di ottobre, sembra un po’ più in discesa. La commissione Affari Legali dell’Eurocamera ha infatti votato contro la richiesta di revoca della sua immunità parlamentare presentata dalle autorità ungheresi, in uno scrutinio concluso sul filo di lana, 13 a 12, che ha tenuto l’eurodeputata di Avs sulle spine fino all’ultimo secondo. Il risultato arriva quasi inaspettato: a sostenere pubblicamente l’eurodeputata di Avs erano solo gli eurodeputati della Sinistra, dei Verdi, dei Socialisti e dei Liberali, in totale 11 membri sui 25 totali della commissione.

A salvare Salis nel voto segreto sarebbero state due “manine”, che fonti parlamentari suggeriscono provenire dal gruppo dei Popolari. Dopo la grande paura alla vigilia e i ricordi dei mesi spesi nelle carceri ungheresi, per Salis arriva una boccata d’ossigeno. L’eurodeputata monzese dopo il voto si è mostrata sorridente alle telecamere e ha esultato: «Abbiamo fermato la vendetta di Orban», per poi rinnovare la sua «piena fiducia» al Parlamento in vista del voto finale. «Siamo molto felici, speriamo nel voto a ottobre», ha sottolineato il papà Roberto che, mentre la figlia era in carcere, era venuto proprio a Strasburgo a chiedere l’intervento dell’Europa. Immediata e feroce è stata la reazione di Budapest: «L’Eurocamera legittima il terrorismo di estrema sinistra», ha scritto su X il portavoce del governo Zoltán Kovács, aggiungendo minaccioso: «È una criminale, non dimenticheremo e non ci arrenderemo».Il premier Viktor Orban ha indirizzato i suoi strali ad un altro voto, quello per l’immunità del suo avversario politico Peter Magyar, arrivato anch’esso in mattinata. Un voto definito «un’infamia», dal premier magiaro.

