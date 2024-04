Ilaria Salis, Schlein incontra il padre ma non la candiderà 

L’ipotesi di una candidatura di Ilaria Salis nelle liste del Partito Democratico per le prossime elezioni europee torna ad agitare i dem. A riaccendere i fuochi è l’incontro tra la segretaria Elly Schlein e il padre di Salis, ieri mattina al Nazareno. Per fonti del Pd, si tratta di un faccia a faccia per parlare della «situazione incresciosa in cui si trova Ilaria». Indiscrezioni che insistono invece su una trattativa in corso per portare Salis al Parlamento europeo nelle liste del Pd. Ipotesi però smentita dalla stessa segretaria. «Non è in campo», dice a “Porta a Porta”. «Non c’è in corso nessuna trattativa».

Il tam tam non si placa

La posizione sembra netta, anche se i dubbi rimangono, dentro e fuori il partito. E Schlein ribadisce: «Nel dibattito sul totonomi terrei fuori una situazione delicata come questa». Frase in cui alcuni leggono un modo per rassicurare pubblicamente lo stesso padre di Schlein, che ha espresso qualche timore sulla conseguenze di una possibile candidatura della figlia. Tra i corridoi di Montecitorio, la smentita di Schlein non sembra placare il tam tam generato dall'ipotesi di una candidatura dell’attivista. Secondo alcuni esponenti Dem, si starebbe lavorando proprio sulle «accortezze» da tenere di fronte a una possibilità di tale portata. Da qui le voci che danno come probabile un inserimento in lista nella circoscrizione Isole o addirittura in quella dell’Italia centrale.

Le ragioni da valutare

Alle voci, Schlein risponde con fermezza: «Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere su come possiamo aiutare a togliere Ilaria dalla situazione inaccettabile in cui si trova». Ed è proprio questa la ratio di una sua possibile candidatura, che qualcuno sottolinea in Transatlantico: «Sottrarla alla detenzione ungherese». Sulla questione, però, non tutti sono d'accordo. Per l'avvocato dell'insegnante detenuta, «ci vorrebbe comunque un provvedimento ungherese per determinare l'immunità sul territorio europeo». Fonti che hanno familiarità con la gestione dell'immunità degli eurodeputati, fanno notare che il beneficio dell'immunità non non implica di per sé la fine di un’eventuale detenzione. Intanto, il pensiero di molti va agli “illustri” detenuti che nella storia della Repubblica sono stati candidati nel tentativo di sottrarli alla detenzione. Si ricordano almeno il filosofo Toni Negri e il conduttore televisivo Enzo Tortora, entrambi in corsa per il Partito Radicale.

Squadra da completare

Affinché vengano definitivamente sciolti i nodi su Salis, si dovrà attendere. Nel Pd, l’ipotesi ha comunque generato qualche mal di pancia. E la sua non è l'unica candidatura a tenere sulle spine il partito. Per risolvere il rebus delle liste, tutti attendono che la segretaria sciolga la riserva. Lei assicura: «La mia valutazione la farò una volta completata la squadra». Il nome del presidente Stefano Bonaccini tiene tutti col fiato sospeso. In molti danno per scontato che venga candidato come capolista nel nord Est, dove sarebbe in corsa Alessandro Zan e circola il nome di Antonio Misiani. Nel nord Ovest si andrebbe verso il nome da capolista di Cecilia Strada. Mentre al centro, il nome di Tarquinio resta sul piatto, insieme a quello dei sindaci Ricci, Nardella e Zingaretti.

