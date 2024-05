Ilaria Salis scarcerata dal prossimo giovedì 

Budapest. Ilaria Salis uscirà a metà della prossima settimana, probabilmente giovedì, dal carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Utca dopo aver trascorso più di 15 mesi in cella: dall’11 febbraio del 2023 è infatti detenuta in Ungheria con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti neonazisti. Fra qualche giorno potrà tornare a vivere in un appartamento in attesa della fine del suo processo. Avrà il braccialetto elettronico che la commissione d’appello ha ritenuto sufficiente per escludere il pericolo di fuga, con il pagamento di una cauzione di 16 milioni di fiorini ungheresi. Proprio questa operazione ha allungato un po’ i tempi della sua scarcerazione dato che il bonifico effettuato dalla famiglia dell’attivista di origine sarda, candidata alle Europee con Avs, dovrà passare prima dallo studio del legale ungherese Gyorgy Magyar e poi verrà trasmesso al Tribunale. Solo quando riceverà la somma, il Tribunale ordinerà la scarcerazione che Roberto Salis si augura poco mediatica: «Chiediamo ai giornalisti di non presentarsi davanti al carcere dove è detenuta Ilaria perché ci sono forti timori per la sua sicurezza e andrà nel suo domicilio in modo riservato».

RIPRODUZIONE RISERVATA