Ilaria Salis, rinviata la prima uscita 

Era attesa in videocollegamento alla festa milanese di Sinistra Italiana, per il suo primo intervento pubblico dopo l'elezione all’Europarlamento e il ritorno in Italia, ma Ilaria Salis non si è presentata. Al suo posto ha parlato ancora una volta il padre Roberto, ringraziando tutti e annunciando che la figlia «sarà una grande sorpresa per la maggioranza».

Gli organizzatori dell'evento hanno fatto sapere che la neo-eurodeputata «non era nelle condizioni di intervenire», per via della stanchezza del viaggio di sabato che da Budapest, in auto, l'ha riportata fino alla casa dei genitori a Monza. A quanto si è saputo, però, alla base del cambio di programma vi sarebbe stato anche «un fraintendimento», come lo hanno definito gli organizzatori milanesi: quello che Salis credeva essere un collegamento privato col partito era in realtà un evento pubblico, e anche per questo avrebbe deciso di lasciare la parola al padre. Roberto Salis ha fatto sapere che nei prossimi giorni Ilaria «inizierà la sua campagna di comunicazione nel ruolo che le compete»: oggi festeggerà in famiglia il suo quarantesimo compleanno e poi continuerà a studiare e cercare di capire tutto quello che è successo in Italia, programmando i suoi primi interventi e le iniziative da europarlamentare.

